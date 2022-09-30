Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Останки 20 красноармейцев перезахоронили в Псковской области

Фото здесь и далее: газета «Льновод», поисковый отряд «Тихие зори»

Торжественная церемония перезахоронения воинов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в деревне Родовое Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Поисковые работы проводились весной и летом 2022 года на окраинах деревни. Для точного определения места захоронения бойцов были привлечены местные жители и краевед. На месте работали члены сразу трех поисковых отрядов: «Обелиск», «Тихие зори», «Феникс». Из земли были извлечены останки 20 бойцов Красной армии, которые пали при освобождении населенного пункта.

Из ценных находок — нательная иконка, а также медаль «За отвагу». По номеру награды удалось установить ее обладателя — это Комалетдинов Абдулхан Незамитдинович. Он родился в 1907 году, пал во время освобождения территории Псковской области 23 июля 1944 года. Благодаря скрупулезной работе также удалось найти родственников красноармейца.

В церемонии перезахоронения приняли участие официальные лица, представители поисковых отрядов, молодежь муниципалитета. Настоятель Никольской церкви, расположенной в деревне Зобки Пыталовского района, отец Иоанн совершил литию по убиенным воинам.

Собравшиеся возложили к захоронению цветы и венки, почтили память павших за освобождение Родины минутой молчания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 сентября 2022

Урбанистический лагерь открылся в Себеже
30 сентября 2022

Более половины упаковки в России станет экологичной к 2025 году – Россельхозбанк

30 сентября 2022

Еще двое военнослужащих 76-й дивизии удостоены звезд Героев России посмертно
30 сентября 2022

Четыре новых региона появилось в составе России
30 сентября 2022

Псковичей и гостей города приглашают на краеведческий квест
30 сентября 2022

Россия займётся восстановлением присоединенных территорий – Путин
30 сентября 2022

Псковстат подсчитал число мужчин и женщин среди пенсионеров
30 сентября 2022

Путин назвал героями великой России всех погибших в ходе СВО

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...