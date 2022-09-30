Останки 20 красноармейцев перезахоронили в Псковской области

15:49, 30 сентября 2022, ПАИ

Торжественная церемония перезахоронения воинов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в деревне Родовое Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Поисковые работы проводились весной и летом 2022 года на окраинах деревни. Для точного определения места захоронения бойцов были привлечены местные жители и краевед. На месте работали члены сразу трех поисковых отрядов: «Обелиск», «Тихие зори», «Феникс». Из земли были извлечены останки 20 бойцов Красной армии, которые пали при освобождении населенного пункта.

Из ценных находок — нательная иконка, а также медаль «За отвагу». По номеру награды удалось установить ее обладателя — это Комалетдинов Абдулхан Незамитдинович. Он родился в 1907 году, пал во время освобождения территории Псковской области 23 июля 1944 года. Благодаря скрупулезной работе также удалось найти родственников красноармейца.

В церемонии перезахоронения приняли участие официальные лица, представители поисковых отрядов, молодежь муниципалитета. Настоятель Никольской церкви, расположенной в деревне Зобки Пыталовского района, отец Иоанн совершил литию по убиенным воинам.

Собравшиеся возложили к захоронению цветы и венки, почтили память павших за освобождение Родины минутой молчания.