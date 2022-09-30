Питание и палатки предусмотрели для ожидающих очереди на границе в Печорском районе
О помощи гражданам в очередях на пропускном пункте в Печорском районе рассказала глава городского поселения «Печоры» Юлия Четвергова.
«Мы не смогли остаться без участия, включились в помощь людям, которые сейчас пересекают пункт пропуска «Куничина Гора»», – сказала она.
Отмечается, что Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь организовал питание для тех, кто вынужден длительное время ожидать своей очереди. Также ведутся переговоры с российским Красным Крестом, который готов приехать и оказывать поддержку.
«Прорабатываем вопрос установки палаток для того, чтобы люди могли переодеться», – добавила Юлия Четвергова.
Глава городского поселения подчеркнула, что совместно с ГИБДД и одним из предпринимателей планируется организовать централизованную стоянку, чтобы люди могли пересекать пункт пропуска в порядке очереди.
Ранее глава Пыталовского района назвала причину образования огромных очередей на границе.
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Питание и палатки предусмотрели для ожидающих очереди на границе в Печорском районе