Армейская тема: повысился ли спрос на кнопочные телефоны в Пскове

18:29, 30 сентября 2022, ПАИ

Повысился ли спрос на кнопочные мобильные телефоны в Пскове, рассказали в магазинах связи и цифровой техники. Корреспондент Псковского агентства информации побывал в нескольких торговых точках и пообщался с продавцами.

Представители большинства магазинов отметили, что с момента объявления о частичной мобилизации спрос на кнопочные телефоны без камер повысился, и чаще всего их приобретают мужчины.

При этом опрошенные работники торговли утверждают, что цены на кнопочные телефоны остались прежними. В среднем за новое устройство без особых технологических возможностей потребителю придется отдать от 300 до 900 рублей.

Ээксперты, дающие ответы на самые актуальные вопросы в запущенном правительством телеграм-канале «Объясняем.рф», пояснили, что из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными возможностями (смартфонами) запрещено. Можно взять с собой в часть простой, кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время. Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры телефона, запрещена.

Ранее на сайте ПАИ вышел материал «Армейская тема: что покупают псковичи в спецмагазинах в период мобилизации». Ознакомиться с ним можно по ссылке.