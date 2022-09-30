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Культура

В Башне Нижних решеток Псково-Печерского монастыря восстановят кованую герсу

Падающая решётка в воротах называется герса. Фото АНО Возрождение

Воссоздание подъемного механизма с исторической кованой решеткой- герсой, запланировано проектом ресставрации Башни Нижних решеток ( XVI в.) в Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в АНО "Возрождение".

Герса - решётка для крепостных ворот. Перемещается в проёме ворот вверх и вниз по вертикальным пазам и подвешивается на канате, который можно обрубить в случае нападения противника и тем самым быстро закрыть проём. 

Подъём и спуск герсы производится с помощью лебёдки или системы противовесов. Герса использовалась во многих средневековых крепостях во время осады или внезапного нападения. В воротах часто устанавливались две герсы. Внутренняя в этом случае закрывалась первой, а внешняя — второй. 

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