В Башне Нижних решеток Псково-Печерского монастыря восстановят кованую герсу

22:20, 30 сентября 2022, ПАИ

Воссоздание подъемного механизма с исторической кованой решеткой- герсой, запланировано проектом ресставрации Башни Нижних решеток ( XVI в.) в Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в АНО "Возрождение".

Герса - решётка для крепостных ворот. Перемещается в проёме ворот вверх и вниз по вертикальным пазам и подвешивается на канате, который можно обрубить в случае нападения противника и тем самым быстро закрыть проём.

Подъём и спуск герсы производится с помощью лебёдки или системы противовесов. Герса использовалась во многих средневековых крепостях во время осады или внезапного нападения. В воротах часто устанавливались две герсы. Внутренняя в этом случае закрывалась первой, а внешняя — второй.