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Баскетболистки-таможенницы из Пскова взяли второе место на Чемпионате по волейболу в Санкт-Петербурге

Из восьми команд псковички стали вторыми! Фото Натальи Николаевой

29-30 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат таможенных органов Северо-Западного таможенного управления по волейболу среди женских команд. Об этом сообщили в управлении таможенного  ведомства 

Девушки из Пскова заняли почётное второе место. Первое место досталось команде из Санкт-Петербурга. Всего соревновались восемь команд.

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