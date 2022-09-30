Баскетболистки-таможенницы из Пскова взяли второе место на Чемпионате по волейболу в Санкт-Петербурге

22:39, 30 сентября 2022, ПАИ

29-30 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат таможенных органов Северо-Западного таможенного управления по волейболу среди женских команд. Об этом сообщили в управлении таможенного ведомства

Девушки из Пскова заняли почётное второе место. Первое место досталось команде из Санкт-Петербурга. Всего соревновались восемь команд.