Николай Козловский сообщил о социально-экономических показателях Великих Лук

11:53, 01 октября 2022, ПАИ

О социально-экономических показателях за январь-июль 2022 года Великих Лук сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в своём еженедельном видеообращении.

«Согласно статистическим данным объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь-июль 2022 года составил 61 миллиард 574 миллиона рублей или 113,9% к аналогичному периоду 2021 года», - сказал он.

Оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период составил 78 миллиардов 545 миллионов рублей или 116,9% к январю-июлю 2021 года.

В разрезе основных отраслей экономики сложились следующие показатели оборота организаций.

По обрабатывающим производствам оборот за январь-июль 2022 года составил 46 миллиардов 992 миллиона рублей или 108,8% к аналогичному периоду 2021 года.

Оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов за январь-июль 2022 года составил 13 миллиардов 812 миллионов рублей или 135,7% к январю-июлю прошлого года.

Оборот по виду деятельности в области здравоохранения и социальных услуг составил 997 миллионов рублей или 115,8% к аналогичному периоду 2021 года.

За отчетный период 2022 года построено 105 жилых домов, из которых два многоквартирных жилых дома на 139 квартир и 103 индивидуальных жилых дома, с общей площадью жилых помещений более чем 23 тысячи квадратных метров.

Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за отчетный период текущего года по сальдированному финансовому результату (прибыль минус убытки) составил 6 миллиардов 517 миллионов рублей прибыли.

Среднесписочная численность работающих в организациях города на начало июля 2022 года составила по крупным и средним организациям 28 187 человек или 100,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Численность безработных по состоянию на конец июля 2022 года составила 301 человек, уровень регистрируемой безработицы 0,05%. Количество вакансий — 2 723 единицы.

В аналогичном периоде прошлого года численность безработных составляла 543 человека, уровень регистрируемой безработицы превышал один процент.

«В целом, за рассматриваемый период 2022 года экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики», - отметил в конце Николай Козловский.