ВИДЕО Млечный путь над Псковской областью

12:16, 01 октября 2022, ПАИ

Видео ночного неба снял астроном-любитель из Пскова Михаил Прохоренко. Его работу выставили в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Борщевик, желающий заселить не только Землю, но также заглядывающийся на планетарные системы нашей галактики "Млечный путь" и даже ближайшей к нам Туманности Андромеды (тоже присутствует в кадре)! А Полярная звезда, вокруг которой происходит визуальное вращение небесной сферы - всего лишь прыщ на лапе одного из зелёных захватчиков)», - подписал Михаил Прохоренко.

Кроме того, в группе появился снимок Андрея Алексеева. «Область ионизированного водорода в созвездие Лебедь (NGC 6871)», - подписал он под снимком.