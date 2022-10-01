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ВИДЕО Млечный путь над Псковской областью

Видео ночного неба снял астроном-любитель из Пскова Михаил Прохоренко. Его работу выставили в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Борщевик, желающий заселить не только Землю, но также заглядывающийся на планетарные системы нашей галактики "Млечный путь" и даже ближайшей к нам Туманности Андромеды (тоже присутствует в кадре)! А Полярная звезда, вокруг которой происходит визуальное вращение небесной сферы - всего лишь прыщ на лапе одного из зелёных захватчиков)», - подписал Михаил Прохоренко.

Фото: Андрей Алексеев

Кроме того, в группе появился снимок Андрея Алексеева. «Область ионизированного водорода в созвездие Лебедь (NGC 6871)», - подписал он под снимком.

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