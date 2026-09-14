Стрекоза украсит клумбу на площади Героев-Десантников в Пскове

09:42, 14 сентября 2026, ПАИ

Малая архитектурная форма в виде стрекозы появится на площади Героев-Десантников в Пскове. Воздушная конструкция с перфорированными крыльями «поселится» в центре клумбы, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Несколько лет назад центральный островок украсили многолетними луговыми травами – по отзывам горожан, получилось красиво и стильно, отметил Михаил Ведерников. «Теперь – следующий этап. В центре кольца поставим малую архитектурную форму: на луговых травах «поселится» стрекоза – воздушная конструкция с перфорированными крыльями. Этот образ соединяет и полёт, и детство, и лёгкость, и краски лета», – написал глава региона.

На данный момент готовится основание для установки объекта. «Форма хоть и малая, но требует серьёзного инженерного подхода. Новый городской объект откроют в самые ближайшие дни», – сообщил губернатор, добавив, что стрекоза – полностью внебюджетный проект.