Приём заявлений на участие в ДЭГ завершается 14 сентября

09:31, 14 сентября 2026, ПАИ

14 сентября в 23:59 по московскому времени на портале «Госуслуги» завершается приём заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

На 10 сентября в Псковской области на участие в ДЭГ было подано 44 575 заявлений. Для тех, кто планирует находиться вдали от дома или своего избирательного участка, работает механизм «Мобильный избиратель».

Ранее сообщалось, что в Псковской области презентовали приложения для слабовидящих и слабослышащих избирателей. Кроме того, в регионе организуют бесплатный Wi-Fi для дистанционного голосования.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.