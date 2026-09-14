Краеведческую прогулку по заброшенному карьеру проведут для псковичей

09:47, 14 сентября 2026, ПАИ

Краеведческую прогулку по заброшенному карьеру у посёлка Родина проведут для псковичей 20 сентября. Участники смогут увидеть геологические отложения возрастом около 380 миллионов лет, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

В ходе прогулки псковичи увидят выходы отложений верхнего девона в бортах карьера и на естественных береговых обнажениях реки Великой. Экскурсоводы расскажут, каким был Псковский край сотни миллионов лет назад, как формировались древние породы и что могут поведать геологические слои. Участники попробуют научиться «читать» камни, распознавать следы древних процессов и поищут окаменелости.

Экскурсию проведут создатели сообщества «ПалеоПсков». Елена Гордиенко – краевед и практикующий любитель-палеонтолог, увлечённый историей девона. Наталья Евсеева – гид-экскурсовод, краевед и начинающий любитель-палеонтолог, член Русского географического общества и волонтёр Псковского археологического общества.

Место сбора – остановка «Торговый дом» со стороны ТК «Империал», начало в 12:00. Продолжительность прогулки около 2,5 часа, участие бесплатное. Рекомендуется выбрать удобную одежду и обувь по погоде. Маршрут не подходит людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Для участия необходима регистрация.