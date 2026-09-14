19-летний пскович попытался вынести из магазина четыре килограмма шашлыка

09:47, 14 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за минувшие сутки пресекли в Пскове серию краж, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

13 сентября около 19:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили информацию, что из магазина на улице Яна Фабрициуса поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы оперативно выдвинулись и по прибытии задержали 19-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала около 4 килограммов шашлыка.

В 3:00 в магазине на улица Труда был задержан другой 19-летний пскович, совершивший хищение продуктов питания.

По этим фактам проводятся проверки.