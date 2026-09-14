О вреде работы в транспорте рассказал эксперт

09:00, 14 сентября 2026, ПАИ

Почему работа в транспорте чревата накоплением усталости, снижением концентрации и повышением риска эмоционального выгорания, объяснила HR-директор Level Group Валентина Романова. Об этом пишут «Известия».

«В организационной психологии дорогу на работу называют лиминальным пространством, то есть здесь они не вовлечены полностью ни в рабочие, ни в домашние мысли и действия. Мягкая пауза между домашней обстановкой и офисными процессами позволяет мозгу без стресса настроиться на задачи утром и экологично сбросить напряжение вечером», – объяснила она.

При этом, если сотрудник отвечает на рабочие сообщения, разбирает почту или открывает ноутбук еще в дороге, он разрушает этот переходный этап. По словам Валентины Романовой, попытка превратить транспорт в рабочее пространство опасна накопительным эффектом усталости.

Также еще одним минусом работы в транспорте становится фрагментация внимания. Общественный транспорт наполнен шумом, необходимостью следить за остановками, движением людей, и человеку приходится тратить дополнительные ресурсы на игнорирование внешних факторов.

Кроме того, работа в общественном транспорте создает риски для конфиденциальности. Просмотр рабочих документов, финансовых отчетов или переписки в присутствии посторонних людей может привести к утечке информации и нарушению корпоративных правил.

По мнению Валентины Романовой, вместо попытки постоянно повышать продуктивность за счет дополнительных минут работы лучше использовать дорогу для восстановления – чтения, музыки, спокойного переключения между разными сферами жизни.