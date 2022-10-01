Второй этап конкурса «Народный участковый – 2022» стартовал в Псковской области

12:34, 01 октября 2022, ПАИ

На первом этапе конкурса выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе. Второй этап, в ходе которого жители области выберут «Народного участкового» региона, пройдет с 7 по 16 октября 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Народный участковый» области определится большинством голосов населения, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на Всероссийском конкурсе.

Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены на интернет-сайте УМВД России по Псковской области.