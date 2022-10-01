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Общество

День пожилого человека отмечают в разных районах области

В разных районах области сегодня отмечается День пожилого человека.

Концерт в Гдове.

В Гдовском Центре Досуга и Культуры состоялся концерт, посвященный Дню пожилых людей, который назвали Днем добра и мудрости. Активных зрителей золотого возраста поздравили глава района Алексей Васильев, глава городского поселения, главный редактор районной газеты Ольга Галахова и председатель районного Совета ветеранов Вера Кабанова.

Участников выставки «Ветеранский сад-огород», которая развернулась в фойе ЦДК, наградили памятными подарками, сообщает газета «Гдовская заря».

Фото газеты «Призыв».

Накануне праздника в Себежской районной библиотеке собрались люди «серебряного» возраста для участия в праздничной программе. Конкурсы, сценки и просто атмосфера праздника.

Перед себежскими пенсионерами выступили гости из деревни Сутоки. Вместе с собой они привезли и оформили выставку вышитых картин мастериц Нины Залызиной и Галины Барловской. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Призыв».

Фото газеты «Пушкинский край».

Чуть раньше остальных отметили праздник и в Пушкиногорском районе в Подкрестьевском СДК. В программе  концерта приняли участие Сергей Булатов, Вадим Снегов, Владимир Геворкян и Галина Дорофеева, сообщает газета «Пушкинский край».

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