День пожилого человека отмечают в разных районах области

19:23, 01 октября 2022, ПАИ

В разных районах области сегодня отмечается День пожилого человека.

В Гдовском Центре Досуга и Культуры состоялся концерт, посвященный Дню пожилых людей, который назвали Днем добра и мудрости. Активных зрителей золотого возраста поздравили глава района Алексей Васильев, глава городского поселения, главный редактор районной газеты Ольга Галахова и председатель районного Совета ветеранов Вера Кабанова.

Участников выставки «Ветеранский сад-огород», которая развернулась в фойе ЦДК, наградили памятными подарками, сообщает газета «Гдовская заря».

Накануне праздника в Себежской районной библиотеке собрались люди «серебряного» возраста для участия в праздничной программе. Конкурсы, сценки и просто атмосфера праздника.

Перед себежскими пенсионерами выступили гости из деревни Сутоки. Вместе с собой они привезли и оформили выставку вышитых картин мастериц Нины Залызиной и Галины Барловской. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Призыв».

Чуть раньше остальных отметили праздник и в Пушкиногорском районе в Подкрестьевском СДК. В программе концерта приняли участие Сергей Булатов, Вадим Снегов, Владимир Геворкян и Галина Дорофеева, сообщает газета «Пушкинский край».