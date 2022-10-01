Военный самолет разбился в севастопольском аэропорту Бельбек

19:32, 01 октября 2022, ПАИ

В севастопольском аэропорту Бельбек разбился военный самолёт, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, при посадке военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился с горы и загорелся. На борту сдетонировал боеприпас и произошел взрыв. Пилот успел катапультироваться.

Губернатор Севастополя сообщил, что у самолета, который выкатился за пределы ВПП на аэродроме Бельбек, «произошел частичный подрыв боекомплекта».

«Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», – добавил Михаил Развожаев.