Военный самолет разбился в севастопольском аэропорту Бельбек
В севастопольском аэропорту Бельбек разбился военный самолёт, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, при посадке военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился с горы и загорелся. На борту сдетонировал боеприпас и произошел взрыв. Пилот успел катапультироваться.
Губернатор Севастополя сообщил, что у самолета, который выкатился за пределы ВПП на аэродроме Бельбек, «произошел частичный подрыв боекомплекта».
«Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», – добавил Михаил Развожаев.
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