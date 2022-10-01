Четыре балетных постановки ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга представят в Пскове

22:49, 01 октября 2022, ПАИ

Солисты Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, а также Большого театра Москвы, входящие в коллектив Old Classic Ballet, представят в Пскове в октябре четыре балетные постановки: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Жизель». Об этом сообщает группа «Вконтакте» «Псковский театр драмы им А. С. Пушкина».

С 6 по 9 октября в Пскове будет гастролировать петербургский коллектив Old Classic Ballet. Театр Old Classic Ballet объединяет молодых талантливых артистов балета Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга и Большого театра Москвы. В репертуаре театра - основные номера классического репертуара в традиционном прочтении и безупречном исполнении.