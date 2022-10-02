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Губернатор Псковской области поздравил работников среднего профессионального образования

Губернатор Псковской области поздравил работников среднего профессионального образования с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского агентства информации.

«Поздравляю с праздником работников среднего профессионального образования!

Сегодня свой праздник отмечают более 600 преподавателей, мастеров производственного обучения и работников системы профессионального образования. Каждый из них вносит большой вклад в формирование рабочих и специалистов нашего региона, выращивает достойную молодую смену с необходимыми знаниями и навыками.

Развитию образования и внедрению лучших практик профессиональных стандартов уделяется особое внимание на региональном и федеральном уровнях. В этом году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в Псковской области более 57 млн рублей было направлено на открытие 11 новых учебных мастерских.

Так, в Великолукском механико-технологическом колледже открылись мастерские по ремонту легковых автомобилей и обслуживанию грузовой техники, площадки по кондитерскому делу и хлебопечению появились в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. А в Псковском политехническом колледже открылись площадки по компетенциям «Веб-дизайн и разработка» и «Сетевое и системное администрирование». Для их оснащения закуплены компьютерная техника, современное программное обеспечение и другое оборудование, необходимое для практического изучения дисциплин IT-сферы.

В Великолукском политехническом колледже открылись мастерские по компетенциям «Промышленная автоматика» и «Сварочные технологии». В Псковском агротехническом колледже: «Электромонтаж», «Интеллектуальные системы учета электроэнергии» и «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». Уверен, что работать в новых мастерских будет комфортно, а учиться — еще интереснее.

Уважаемые работники системы среднего профессионального образования! Благодарю каждого из вас за самоотверженный труд и преданность своей профессии, ответственность, чуткость и доброту.

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых открытий, побед! Пусть ваши сердца переполняет чувство гордости за успехи и достижения своих воспитанников!» — написал губернатор.

 

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