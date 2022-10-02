Информация о новом командующем Западным военным округом появилась в сети
Новым командующим ЗВО назначен генерал-лейтенант Роман Бердников. Сообщают неофициальные телеграм-каналы.
Ранее Роман Бердников командовал 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. В юности закончил Киевское суворовское училище.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
02 октября 2022
Опубликован ответ на вопрос о списании долга в случае смерти участника СВО
02 октября 2022
Псковские десантники сорвали наступление армии Украины
02 октября 2022
Информация о новом командующем Западным военным округом появилась в сети
02 октября 2022
Конституционный суд одобрил вхождение новых территорий в состав России