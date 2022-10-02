Возбуждение магнитосферы прогнозируют специалисты

15:45, 02 октября 2022, ПАИ

Возбуждение магнитосферы ожидается 3 октября, около шести часов утра. Об этом сообщают эксперты портала SpaceWeather.com, который специлизируется на наблюдении за солнечной активностью.

Отмечается, что подобное явление может привести к геомагнитной буре. Вероятность её появления – 25 %, по данным портала.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют завтра ещё одно природное явление – потоп.