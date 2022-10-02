Возбуждение магнитосферы прогнозируют специалисты
Возбуждение магнитосферы ожидается 3 октября, около шести часов утра. Об этом сообщают эксперты портала SpaceWeather.com, который специлизируется на наблюдении за солнечной активностью.
Отмечается, что подобное явление может привести к геомагнитной буре. Вероятность её появления – 25 %, по данным портала.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют завтра ещё одно природное явление – потоп.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
02 октября 2022
Вынужденных остаться в украинской армии жителей новых субъектов РФ могут освободить от ответственности
02 октября 2022
Программа поддержки многодетных семей продлена ещё на год