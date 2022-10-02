Итоги соревнований по спортивному ориентированию подвели в Пушкинских Горах

19:53, 02 октября 2022, ПАИ

Состоялись районные соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся школ района 2008 – 2009 годов рождения. Об этом сообщается на официальной странице отдела образования администрации Пушкиногорского района.



В соревнованиях приняли участие две команды – команда средней школы имени А.С. Пушкина и команда школы-интерната.

По условиям состязаний, используя карту, участники в течение 2,5 часов должны были обнаружить контрольные пункты. Некоторые участники справились с заданием за значительно меньшее время.

По итогам соревнований в личном первенстве места распределились следующим образом:

- в общем зачете:

I место – Яковлев Алексей (школа им. А.С. Пушкина);

II место – Иванов Никита (школа им. А.С. Пушкина);

III место – Шмаков Даниил (школа-интернат);



- среди юношей:

I место – Яковлев Алексей (школа им. А.С. Пушкина);

II место – Иванов Никита (школа им. А.С. Пушкина);

III место – Шмаков Даниил (школа-интернат);



- среди девушек:

I место – Карамян Карина (школа им. А.С. Пушкина);

II место – Голубева Дарья (школа им. А.С. Пушкина);

III место – Васильева Варвара (школа им. А.С. Пушкина).



В командном первенстве:

I место – МБОУ «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина»;

II место – ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат».