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Итоги соревнований по спортивному ориентированию подвели в Пушкинских Горах

Состоялись районные соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся школ района 2008 – 2009 годов рождения. Об этом сообщается на официальной странице отдела образования администрации Пушкиногорского района.

В соревнованиях приняли участие две команды – команда средней школы имени А.С. Пушкина и команда школы-интерната.

По условиям состязаний, используя карту, участники в течение 2,5 часов должны были обнаружить контрольные пункты. Некоторые участники справились с заданием за значительно меньшее время.

По итогам соревнований в личном первенстве места распределились следующим образом:
- в общем зачете:
I место – Яковлев Алексей (школа им. А.С. Пушкина);
II место – Иванов Никита (школа им. А.С. Пушкина);
III место – Шмаков Даниил (школа-интернат);

- среди юношей:
I место – Яковлев Алексей (школа им. А.С. Пушкина);
II место – Иванов Никита (школа им. А.С. Пушкина);
III место – Шмаков Даниил (школа-интернат);

- среди девушек:
I место – Карамян Карина (школа им. А.С. Пушкина);
II место – Голубева Дарья (школа им. А.С. Пушкина);
III место – Васильева Варвара (школа им. А.С. Пушкина).

В командном первенстве:
I место – МБОУ «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина»;
II место – ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат».

 

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