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Курбатовский диктант «Бегущая строка» прошёл в Великих Луках

На минувшей неделе центральная городская библиотека им. М.И. Семевского присоединилась к Региональной акции, инициированной Псковской областной универсальной научной библиотекой имени В.Я. Курбатова. Об этом сообщается на сайте учреждения. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Акция посвящена 83-летию со дня рождения выдающегося литературного критика, литературоведа, прозаика, члена Союза писателей России, члена Президентского Совета по культуре, лауреата Государственной премии Российской Федерации Валентина Яковлевича Курбатова, который ушел из жизни 6 марта 2021.

Попробовать свои силы в написании Курбатовского диктанта в конференц-зал центральной городской библиотеки пришли постоянные читатели, библиотекари, активные великолучане, которые пожелали еще раз прикоснуться к творчеству Валентина Яковлевича и проверить свои знания по русскому языку.

В 2021 году участники акции писали диктант по тексту из книги Курбатова «Бегущая строка. Дневник провинциального критика». В этом году был предложен отрывок из книги «Пушкин на каждый день». В данной книге можно найти размышления о поэте как о личности, литературоведческий анализ его произведений, рассказы о Михайловском, о Пушкинских театральных фестивалях и многом другом. Данное издание имеется в краеведческом фонде библиотеки.

Всем присутствующим задал позитивный настрой видеоролик с презентации книги В.Я. Курбатова «Пушкин на каждый день». Кадры фильма приблизили к зрителям мир Валентина Яковлевича, оттого прочитанный далее текст, стал ближе и доступнее.

Текст диктанта прочла Галина Ковалева, Заслуженный работник культуры Псковской области, директор Великолукской центральной городской библиотеки.

По окончании диктанта непростой текст, как признались участники, был выведен на экран и все собравшиеся проверили свои знания и поделились впечатлениями. Безусловно, многочисленные участники акции не только проверили свою грамотность, но и получили эстетическое удовольствие. Очень коварным посчитали слово «прЕбудет», а также авторские запятые и тире.

Участникам были вручены сертификаты от Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова.

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