Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гимнастки Псковской области заняли призовые места на турнире в Москве

Гимнастки из Псковской области приняли участие в турнире на призы Чемпионки Мира и Европы Яны Лукониной «Преодолей себя», проходившем в Москве.  Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Льновод» Палкинского района.

Гимнастки вернулись из столицы с призовыми местами. София Лесовская, 2017 года рождения, заняла первое место, Дарья Кабанова, 2015 г.р, – второе место, Дарина Прусакова, 2014 г.р., – третье место. Уроженка поселка Палкино Полина Манукян, 2015 года рождения, заняла в турнире 4 место.  Лилия Жгун, 2016 года рождения, также разделила четвертое место в турнире.

Шестое место заняли три девочки – Илона Гриб, 2015 г.р., Алиса Оберемко, 2012 г.р., Злата Дубовик, 2011 г.р.

Все гимнастки занимаются в Студии высоких достижений в Пскове с преподавателем Ольгой Александровой.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 октября 2022

Определен лучший начальник караула по охране объектов УИС и УФСИН
02 октября 2022

Скончался обвиняемый в государственной измене Валерий Митько

02 октября 2022

Ко Дню пожилого человека прошел турнир по быстрым шахматам в Пскове
02 октября 2022

Гимнастки Псковской области заняли призовые места на турнире в Москве
02 октября 2022

Презентация книги, посвященной Юрию Якубову, прошла в Великих Луках

02 октября 2022

Машину ищут для транспортировки аиста из Великого Новгорода в Гдов
02 октября 2022

Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожья

02 октября 2022

Курбатовский диктант «Бегущая строка» прошёл в Великих Луках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...