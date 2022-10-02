Гимнастки Псковской области заняли призовые места на турнире в Москве
Гимнастки из Псковской области приняли участие в турнире на призы Чемпионки Мира и Европы Яны Лукониной «Преодолей себя», проходившем в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Льновод» Палкинского района.
Гимнастки вернулись из столицы с призовыми местами. София Лесовская, 2017 года рождения, заняла первое место, Дарья Кабанова, 2015 г.р, – второе место, Дарина Прусакова, 2014 г.р., – третье место. Уроженка поселка Палкино Полина Манукян, 2015 года рождения, заняла в турнире 4 место. Лилия Жгун, 2016 года рождения, также разделила четвертое место в турнире.
Шестое место заняли три девочки – Илона Гриб, 2015 г.р., Алиса Оберемко, 2012 г.р., Злата Дубовик, 2011 г.р.
Все гимнастки занимаются в Студии высоких достижений в Пскове с преподавателем Ольгой Александровой.
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