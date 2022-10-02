Ко Дню пожилого человека прошел турнир по быстрым шахматам в Пскове

22:55, 02 октября 2022, ПАИ

В эти выходные в областной научной библиотеке прошли турниры по блицу и быстрым шахматам, посвященные Дню пожилого человека, об этом сообщает группа Вконтакте «Студия шахмат Г. Шаранкова».

Участие приняли ученики тренера Кирилл Байбарацкий, Никита Виноградов, Вероника Петрова, Семён Тихонов, Ян Нещадимов, Артём Васильев и Влад Иванов.

Тренеру пришлось сыграть со своими учениками Кириллом Байбарацким и Никитой Виноградовым.

«Как тренеру мне всегда радостно, что ребята доставляют мне все больше и больше «проблем». Особенно становиться тяжело их чем-либо удивить, потому секретов от них практически нет», – рассказал Григорий Шаранков.