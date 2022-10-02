Скончался обвиняемый в государственной измене Валерий Митько
Скончался петербургский ученый Валерий Митько, обвинявшийся в государственной измене, сообщают РИА Новости.
«Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько - президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике», - сообщил в воскресенье правозащитный проект «Первый отдел», адвокаты которого защищали Митько.
Там отметили, что в последнее время ученому все чаще вызывали скорую и отправляли в больницу, «он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой - лежачей больной».
Митько вменялась государственная измена. Он был задержан и помещен под домашний арест в феврале 2020 года.
По версии следствия, ученый передал материалы, содержащие сведения, которые составляют государственную тайну и которые он собирал по «шпионскому заданию», спецслужбам Китая во время его поездки в КНР в 2018 году. Речь идет о разработках в области гидроакустики.
Ученый вину не признал.
Зимой 2022 года дело Митько было передано в суд, однако по существу процесс начаться не успел.
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Скончался обвиняемый в государственной измене Валерий Митько
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