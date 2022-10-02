Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Скончался обвиняемый в государственной измене Валерий Митько

Скончался петербургский ученый Валерий Митько, обвинявшийся в государственной измене, сообщают РИА Новости.

«Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько - президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике», - сообщил в воскресенье правозащитный проект «Первый отдел», адвокаты которого защищали Митько.

Там отметили, что в последнее время ученому все чаще вызывали скорую и отправляли в больницу, «он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой - лежачей больной».

Митько вменялась государственная измена. Он был задержан и помещен под домашний арест в феврале 2020 года.

По версии следствия, ученый передал материалы, содержащие сведения, которые составляют государственную тайну и которые он собирал по «шпионскому заданию», спецслужбам Китая во время его поездки в КНР в 2018 году. Речь идет о разработках в области гидроакустики.

Ученый вину не признал.

Зимой 2022 года дело Митько было передано в суд, однако по существу процесс начаться не успел.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 октября 2022

Скончался обвиняемый в государственной измене Валерий Митько

02 октября 2022

Актриса Ирина Пегова посетила Пушкинский Заповедник
02 октября 2022

Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожья

02 октября 2022

Мобилизация продолжается: Из Пушкинских Гор утром уехали мобилизованные граждане

02 октября 2022

Русский язык станет государственным на территории новых субъектов

02 октября 2022

Выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут осенью 2023 года
02 октября 2022

Денежной единицей в новых субъектах РФ станет рубль
02 октября 2022

Конституционный суд одобрил вхождение новых территорий в состав России


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...