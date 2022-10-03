Спрятанные в вагоне с пшеницей сигареты обнаружили на границе в Псковской области
Спрятанные в вагоне с пшеницей сигареты обнаружили псковские таможенники и пограничники в железнодорожном пункте пропуска Себеж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.
При осмотре грузового состава, следовавшего из России в Латвию, в вагоне с пшеницей обнаружились признаки несанкционированного вскрытия и проникновения. В результате досмотра вагона в грузе удалось найти 14 тысяч пачек табачных изделий, упакованных в брикеты прямоугольной формы.
Предварительная оценочная стоимость выявленной контрабанды составила более 800 тысяч рублей. Табачная продукция изъята для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.
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