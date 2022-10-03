Двух псковичек задержали за кражу одежды и косметики
Двух подозреваемых в краже девушек задержали сотрудники Росгвардии в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления.
2 октября в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Там росгвардейцы задержали двух девушек 18 и 19 лет, которые пронесли через кассу одежду, продукты питания, косметические средства и энергетические напитки.
Общая сумма ущерба составила 8 295 рублей. По факту кражи проводят проверка.
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