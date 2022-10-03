Арфистки из Большого театра выступят в Пскове

11:01, 03 октября 2022, ПАИ

Арфовый концерт пройдет в Пскове в рамках нового филармонического сезона. Об этом сообщил главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online».

Он рассказал, что 8 октября состоится концерт-променад по предстоящему сезону, публике представят произведения, которые можно будет услышать в новом сезоне. Кроме того, в новом сезоне пройдет арфовый концерт, где выступят в том числе арфистки из Большого театра и Петербургской филармонии.

В декабре состоится концерт, посвященный столетию Родиона Щедрина. «Сделаем «коллаж» из кинопесен, музыку к которым он сочинил. Задумок и планов много», - заключил Алексей Репников.