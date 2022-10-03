56-летний великолучанин обвиняется в нападении на полицейского
56-летний великолучанин обвиняется в нападении на полицейского, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.
Вечером 11 сентября в Великих Луках нетрезвый обвиняемый, препятствуя разбирательству по делу об административном правонарушении в подъезде многоквартирного дома на Октябрьском проспекте, ударил полицейского кулаком в лицо.
Несмотря на активное сопротивление, нарушитель был задержан и привлечен к установленной законом ответственности. Изучение личности мужчины показало, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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