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Политика

Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пушкиногорского района рассмотрят 4 октября

Сессия Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва назначена на 4 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщила управляющий делами администрации Пушкиногорского района Оксана Егорова.

Фото: Александр Баранов / "ВКонтакте"

По ее словам, в ходе сессии будут рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий главы района Александра Баранова, о назначении временно исполняющего полномочия главы района, а также о назначении даты выборов. 

«Информацию о добровольном сложении полномочий главы Пушкиногорского района мы не подтверждаем», - заявила Оксана Егорова. 

Ранее Псковский областной суд оставил в силе приговор в отношении главы Пушкиногорского района Александра Баранова, признанного Пушкиногорским районным судом виновным в превышении должностных полномочий. 

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