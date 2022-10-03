Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пушкиногорского района рассмотрят 4 октября

14:07, 03 октября 2022, ПАИ

Сессия Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва назначена на 4 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщила управляющий делами администрации Пушкиногорского района Оксана Егорова.

По ее словам, в ходе сессии будут рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий главы района Александра Баранова, о назначении временно исполняющего полномочия главы района, а также о назначении даты выборов.

«Информацию о добровольном сложении полномочий главы Пушкиногорского района мы не подтверждаем», - заявила Оксана Егорова.

Ранее Псковский областной суд оставил в силе приговор в отношении главы Пушкиногорского района Александра Баранова, признанного Пушкиногорским районным судом виновным в превышении должностных полномочий.