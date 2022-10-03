Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пушкиногорского района рассмотрят 4 октября
Сессия Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва назначена на 4 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщила управляющий делами администрации Пушкиногорского района Оксана Егорова.
По ее словам, в ходе сессии будут рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий главы района Александра Баранова, о назначении временно исполняющего полномочия главы района, а также о назначении даты выборов.
«Информацию о добровольном сложении полномочий главы Пушкиногорского района мы не подтверждаем», - заявила Оксана Егорова.
Ранее Псковский областной суд оставил в силе приговор в отношении главы Пушкиногорского района Александра Баранова, признанного Пушкиногорским районным судом виновным в превышении должностных полномочий.
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Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пушкиногорского района рассмотрят 4 октября
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