Более 250 млн рублей на выплаты и пособия направили в районы Псковской области

15:22, 03 октября 2022, ПАИ

Комитет по социальной защите Псковской области 3 октября направил в органы социальной защиты городов и районов 262,34 миллиона рублей. Об этом комитет сообщил в своём Telegram-канале.

Финансирование будет осуществляться по следующим выплатам: ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка; ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей; ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.

Также направлены денежные средства по выплате ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте с 3 до 7 лет.

«В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Просьба проявить понимание и терпение», - заключили в комитете.