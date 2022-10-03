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Общество

Более 250 млн рублей на выплаты и пособия направили в районы Псковской области

Фото: Комитет по социальной защите Псковской области

Комитет по социальной защите Псковской области 3 октября направил в органы социальной защиты городов и районов 262,34 миллиона рублей. Об этом комитет сообщил в своём Telegram-канале.  

Финансирование будет осуществляться по следующим выплатам: ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка; ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей; ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам. 

Также направлены денежные средства по выплате ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте с 3 до 7 лет.  

«В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Просьба проявить понимание и терпение», - заключили в комитете.  

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