День открытых дверей прошёл в островской колонии

16:47, 03 октября 2022, ПАИ

День открытых дверей состоялся в исправительной колонии № 2 в Островском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники учреждения провели с родственниками заключённых инструктаж по порядку посещения, а также рассказали о том, какие предметы запрещено проносить на территорию колониии.

«После небольшой экскурсии по основным объектам в столовой исправительного учреждения была организована встреча, где осужденные имели возможность пообщаться со своими близкими в неформальной обстановке за чашкой чая», - говорится в сообщении.

По словам организаторов мероприятия, такие встречи - отличный психологический стимул для любого человека, который находится в местах лишения свободы, и это «очень важный аспект в исправлении и воспитательной работе».