Женское предпринимательство обсудят в Пскове 6 октября

17:49, 03 октября 2022, ПАИ

Установочное заседание комитета по женскому предпринимательству состоится в Пскове на улице Советской, 15 6 октября в 14:00. Об этом сообщает Telegram-канал «Предприниматели 60».

Спикеры поделятся опытом работы в России и странах СНГ, расскажут о важности учета в успешном бизнесе. Также собравшихся ознакомят с мерами господдержки и раскажут, как ими пользоваться.

«Женское предпринимательство в последние годы активно заявляет о себе, охватывая социальные вопросы, защиту бизнеса, сохранение и развитие семейных ценностей. За несколько лет российское предпринимательство стремительно развивается и трансформируется, появляются новые формы кооперации. Меняется и имидж предпринимателя, размывая границы гендерной принадлежности. Вести успешный бизнес может любой, независимо от пола», - говорится в сообщении.

Комитет по женскому предпринимательству Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» — это сообщество единомышленников в развитии и популяризации имиджа женщины-предпринимателя, сформированное для решения вопросов защиты и развития бизнеса и общегражданских ценностей.

Задачи комитета:

1. Информирование женского бизнес-сообщества о мерах государственной поддержки женщин предпринимателей

2. Сохранение семейных ценностей и популяризация семейного бизнеса

3. Формирование новых инструментов кооперации и развития бизнеса.