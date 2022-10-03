Массовое ДТП под Выборгом устроил пьяный полицейский

21:33, 03 октября 2022, ПАИ

Авария произошла вчера вечером, 2 октября, на трассе «Скандинавия» в Ленобласти. В 3 км от Выборга водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречку и столкнулся в лобовую с двумя автомобилями, сообщает Telegram-канал «Как дела, Петербург?». Всего в ДТП попали четыре машины, травмы получили четверо.

За рулём внедорожника находился 40-летний начальник отделения по исполнению административного законодательства УМВД по Выборгскому району Иван Уткин. Он пытался скрыться с места аварии, но был задержан очевидцами. Алкотестер показал у него сильное опьянение – 0,979 мг на литр. Известно, что полицейский находился в отпуске.

Автомобиль виновника ДТП изъят, СК начал доследственную проверку. В МВД также ведётся служебная проверка, сотруднику грозит увольнение.