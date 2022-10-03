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Происшествия

В Великих Луках неизвестные стреляли по лебедям на пруду

Двое неизвестных стреляли по стае лебедей с берега пруда в Великолукском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Мы из Великих Лук». 

«На пруду в Великолукском районе случился неприятный инцидент. Мы стояли на лодках, два деятеля с ружьями с берега били в стаю лебедей, которые плавали рядом с нами. Мы были на линии огня, в лодке сидел 10-летний ребенок. Дробь отрикошетила и упала совсем рядом, благо не пробила лодку и никто не пострадал. Хотелось бы задать вопрос: что у вас с головой?» - написал мужчина.

Ранее ПАИ писало о том, что похожий случай произошёл в Псковском районе.

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