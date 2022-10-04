4 октября отмечается Всемирный день защиты животных

07:26, 04 октября 2022, ПАИ

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, сообщает calend.ru. Он был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных. Церкви некоторых стран проводят службы, посвященные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в день, близкий к этой дате.

Общества защиты животных ежегодно организуют разнообразные массовые мероприятия и акции, посвященные этому дню. В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.

По информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), каждый час на Земле исчезают три вида животных, 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно, а четверть всех видов флоры и фауны перестанут существовать в ближайшее время. За период с 1970 по 2016 год численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократилась в среднем на 68%.

В России важнейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга Российской Федерации. Перечень объектов животного мира, занесенных в неё, включает более 400 видов животных. Также разрабатываются и осуществляются стратегии сохранения отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных — амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса, белого медведя, зубра, сахалинской кабарги. Для защиты и сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и среды их обитания реформируется экологическое законодательство. Создаются и совершенствуются федеральные законы, коренным образом меняющие отношение человека к окружающей среде.

Причем это касается защиты не только диких животных, но и домашних, поскольку примеров жестокого обращения с ними в последние годы становится все больше.

Россия занимает второе после США место в мире по численности домашних животных. В каждой третьей российской семье живут «братья меньшие».