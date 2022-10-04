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Общество

В чат-бот «Объясняем.рф» добавили раздел о частичной мобилизации

Чат-бот «Помощник Объясняем.рф» запустили на сайте «Объясняем.рф». Здесь добавлен раздел о частичной мобилизации, это позволит узнать гражданам необходимую информацию по теме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Работает чат-бот в социальных сетях и мессенджерах: TelegramViber и «ВКонтакте». Чат-бот позволяет найти уже существующие ответы: необходимо выбрать категорию, и бот покажет вам всю подходящую информацию. На самые частые вопросы ответы будут опубликованы на официальном портале и в социальных сетях.

Правительство РФ в марте 2022 года запустило портал Объясняем.рф в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам.

Всю интересующую информацию о частичной мобилизации также можно узнать по телефону горячей линии 122. 

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