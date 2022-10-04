В «Дом белого аиста» прибыли пять новых питомцев

00:19, 04 октября 2022, ПАИ

В «Дом белого аиста», который находится в Гдовском районе, прибыло пополнение. Две недели назад волонтёры отправились в поездку по вызову из Смоленской области. Там обнаружили аистов, которые по разным причинам не улетели на зимовку в Африку.

«В Аистиный центр мы привезли четырёх аистов из Смоленской области и на обратном пути в Опочке забрали аиста из деревни Тиханово Опочецкого района Псковской области. Из пяти аистов-новичков три аиста имеют старые травмы крыльев и летать уже никогда не будут», - рассказали ветеринарные врачи.