Отсрочка по мобилизации может быть предоставлена на год

08:55, 04 октября 2022, ПАИ

Отсрочка в рамках мобилизации может быть предоставлена гражданам, находящимся в запасе, в исключительных случаях на срок до 12 месяцев с возможностью продления, говорится в Telegram-канале портала «Объясняем.рф».

«Отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке», - сказано в сообщении.

Такая работа, отмечается там, может проводиться в отношении руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции.

«Решение о предоставлении персональных отсрочек гражданам принимается Межведомственной комиссией по бронированию на основании предложений: федеральных органов исполнительной власти - в части работников своих центральных аппаратов и территориальных органов, а также работников подведомственных организаций; территориальных комиссий - в части работников органов исполнительной власти субъектов РФ и подведомственных им организаций, а также органов местного самоуправления», - говорится в сообщении.

Межведомственная комиссия направляет соответствующие постановления и решения в органы, которые представили предложения о персональном бронировании, чтобы те направили их организациям для оформления удостоверений о бронировании.