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Общество

В Псковской области на 37% вырос спрос на сотрудников детсадов

В Псковской области на 37% вырос спрос на сотрудников детсадов, сообщает hh.ru.

Всего с начала года в России было открыто более 16 тысяч вакансий воспитателей, нянь и музыкальных работников – это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Работодателям из регионов СЗФО с начала года потребовалось более 2 200 работников детских садов. Это на 22% больше, чем в 2021 году. Наибольшую потребность (кроме Санкт-Петербурга) в воспитателях и нянях испытывают работодатели Ленинградской области: здесь открыто более 200 вакансий, что на 83% больше, чем годом ранее. Высок спрос на работников детсадов у компаний из Калининградской области: прирост на 16% за год.

Повышенный спрос на работников садов есть в Архангельской области (прирост на 22% вакансий за год). Аналогичная ситуация в Псковской области: за год число вакансий для работников садов выросло на 37%, в Мурманской области (+19%), в Коми (+16%). В Карелии и Новгородской области наоборот наблюдается снижение спроса на воспитателей и нянь (на 65% и 40% падение числа вакансий в сфере детских садов за год соответственно).

На одну вакансию воспитателя в среднем по стране приходится 3,8 резюме, что говорит об умеренном уровне конкуренции в пользу соискателя, а значит, работодателям не всегда просто найти подходящих сотрудников и закрывать вакансии. Средний диапазон предлагаемых зарплат для воспитателей в России составляет 22 500 – 45 000 рублей, для нянь – 20 000 – 32 500 рублей, для музыкальных работников – 15 000 – 36 000 рублей.

При этом зарплаты в частных образовательных учреждениях могут быть существенно выше, чем в государственных, а зарплата для няни в детском саду и зарплата няни в семье могут различаться в несколько раз (особенно это касается предложений для нянь в столичном регионе и других крупных городах).

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