Открыта регистрация на региональный кадровый конкурс «Лидер года»

09:14, 04 октября 2022, ПАИ

Началась регистрация участников регионального кадрового конкурса «Лидер года 2022». Внести свои данные для участия можно здесь. В ноябре пройдет очный отборочный этап конкурса, финал состоится в декабре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Кадровый конкурс «Лидер года 2022» проходит под патронатом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он нацелен на выявление лиц, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами, их общественную поддержку и карьерное продвижение, а также формирование кадрового управленческого резерва региона.

В этом году планируется расширение охвата целевой аудитории конкурса, в том числе с учетом привлечения кандидатов из других регионов, которые готовы строить свою карьеру в Псковской области.