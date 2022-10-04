Фальшивые 100 долларов обнаружили в печорской финорганизации

10:16, 04 октября 2022, ПАИ

Две фальшивые купюры выявили полицейские в Пскове и Печорах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 октября в Пскове была обнаружена поддельная банкнота номиналом 5 тысяч рублей. Фальшивка была найдена в одном из финансовых учреждений города, предположительно, она попала туда из Новоржева. В тот же день фальшивые 100 долларов обнаружили в финансовой организации в Печорах.

В связи с данными обстоятельствами полиция напоминает: если вы обнаружили поддельную купюру, то не пытайтесь сбыть или расплатиться ею. За это предусмотрена уголовная ответственность. О нахождении фальшивых денег следует сообщать в органы полиции.