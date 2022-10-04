У живущих за рубежом выходцев из новых регионов есть месяц на выбор гражданства

09:50, 04 октября 2022, ПАИ



Выходцы из новых регионов РФ, находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Об этом пишет РИА Новости.

«Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», - сказал Иванов.

Оценивая темпы выдачи паспортов для тех, кто проживает на территориях, вошедших в состав РФ по итогам референдума, Иванов добавил, что «конечно, выдача будет (вестись) в ускоренном темпе».



«Многие уже на сегодняшний день имеют российские паспорта. Работа будет активизирована», - добавил замглавы российского МИД.

