Псковские волонтёры собирают гуманитарную помощь для мобилизованных и участников СВО
В Псковской области возобновили работу волонтерские штабы «Мы вместе», основная задача которых - оказание помощи военнослужащим РФ и их семьям, а также людям, прибывающим на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.
В штаб по сбору гуманитарной помощи включены представители всех волонтерских организаций: Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, муниципальных центров добровольчества, региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», Российского Красного Креста, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Общероссийского народного фронта, Фонда продовольствия «Русь», областного отделения Российского детского фонда, регионального отделения партии «Единая Россия» и т. д.
Неравнодушные граждане Псковской области могут пожертвовать в муниципальные центры добровольчества, а также в Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области, расположенный по адресу: город Псков, ул. Конная, 2.
Пункт сбора гуманитарной помощи в городе Великие Луки находится в Центре добровольчества (улица Дружбы, 31).
Контактные телефоны для вопросов по сбору гуманитарной помощи: +7 (931) 901 00 82, +7 (900) 997 15 99.
Напомним, на днях при поддержке Росмолодежи запущены обновленная платформа мывместе.рф и горячая линия 8-800-200-34-11, волонтеры круглосуточно будут принимать заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих. Получить помощь психолога можно также в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste_bot в «Телеграме», «Вайбере» и в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры также отправятся в мобилизационные пункты, чтобы собрать первые запросы на помощь оставленным без кормильцев семьям.
Необходимые вещи для сбора гуманитарной помощи для военнослужащих Российской Федерации и членов их семей:
Мыло, шампунь;
Крем для рук;
Зубная паста;
Зубная щётка;
Влажные салфетки, можно полотенца;
Кофе быстрорастворимый;
Чай в пакетиках;
Конфеты;
Печенье;
Сгущёнка;
Пряники;
Шоколад;
Сигареты;
Вафли;
Кусковой сахар (рафинад);
Рисунки, письма, открытки своими руками для военных;
Компрессионное термобелье и флисовое белье;
Носки теплые, нижнее белье;
Плащ-палатка, дождевик, пончо;
Резиновые сапоги;
Спальный мешок;
Шнурки длинные и короткие;
Туристический коврик (пенка, каремат).
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Псковские волонтёры собирают гуманитарную помощь для мобилизованных и участников СВО
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