Псковские волонтёры собирают гуманитарную помощь для мобилизованных и участников СВО

12:18, 04 октября 2022, ПАИ

В Псковской области возобновили работу волонтерские штабы «Мы вместе», основная задача которых - оказание помощи военнослужащим РФ и их семьям, а также людям, прибывающим на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В штаб по сбору гуманитарной помощи включены представители всех волонтерских организаций: Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, муниципальных центров добровольчества, региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», Российского Красного Креста, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Общероссийского народного фронта, Фонда продовольствия «Русь», областного отделения Российского детского фонда, регионального отделения партии «Единая Россия» и т. д.

Неравнодушные граждане Псковской области могут пожертвовать в муниципальные центры добровольчества, а также в Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области, расположенный по адресу: город Псков, ул. Конная, 2.

Пункт сбора гуманитарной помощи в городе Великие Луки находится в Центре добровольчества (улица Дружбы, 31).

Контактные телефоны для вопросов по сбору гуманитарной помощи: +7 (931) 901 00 82, +7 (900) 997 15 99.

Напомним, на днях при поддержке Росмолодежи запущены обновленная платформа мывместе.рф и горячая линия 8-800-200-34-11, волонтеры круглосуточно будут принимать заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих. Получить помощь психолога можно также в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste_bot в «Телеграме», «Вайбере» и в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры также отправятся в мобилизационные пункты, чтобы собрать первые запросы на помощь оставленным без кормильцев семьям.

Необходимые вещи для сбора гуманитарной помощи для военнослужащих Российской Федерации и членов их семей:

Мыло, шампунь;

Крем для рук;

Зубная паста;

Зубная щётка;

Влажные салфетки, можно полотенца;

Кофе быстрорастворимый;

Чай в пакетиках;

Конфеты;

Печенье;

Сгущёнка;

Пряники;

Шоколад;

Сигареты;

Вафли;

Кусковой сахар (рафинад);

Рисунки, письма, открытки своими руками для военных;

Компрессионное термобелье и флисовое белье;

Носки теплые, нижнее белье;

Плащ-палатка, дождевик, пончо;

Резиновые сапоги;

Спальный мешок;

Шнурки длинные и короткие;

Туристический коврик (пенка, каремат).