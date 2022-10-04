Эксперты перечислили причины, по которым псковички отказываются рожать

12:26, 04 октября 2022, ПАИ

Психолог Псковского перинатального центра Наталья Колосова на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации перечислила причины, по которым женщины отказываются рожать детей.

«Женщины боятся рожать детей, если знают особенности своего здоровья, что есть какие-то отклонения. Женщины не хотят рожать в случае их потребительского отношения к жизни, когда есть планы развиваться в карьере. 75% женщин имеют психологические причины нежелания иметь детей. Но каждая ситуация, конечно, индивидуальна», - отметила Колосова.

«Чем выше доход и статус человека, тем меньше у него детей. Это общемировая тенденция, - дополнила коллегу главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова. - В семьях, которые рожают детей, чтобы получить деньги, дети обычно не задерживаются. Туда рано или поздно приходят органы опеки. Если женщина не хочет ребенка, никакие деньги и доплаты ее не переубедят».

Заведующая женской консультацией Ирина Цуканова добавила также, что «часто женщины идут на аборт, если нет поддержки семьи и партнёра».