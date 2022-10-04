Большинство родителей не готовы говорить с детьми о сексе - псковский врач

13:00, 04 октября 2022, ПАИ

Большинство родителей и учителей не готовы говорить с детьми о сексе и контрацепции, сказала заместитель главврача Центра общественного здоровья Псковской области Марина Заходнова на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Исследование показало, что 80% родителей не готовы разговаривать с детьми на эти темы, поэтому в большинстве случаев источник информации - интернет и опыт друзей», - продолжила Марина Заходнова, добавив, что и учителя биологии стараются обходить «неудобные» темы стороной, несмотря на то, что учебник их предусматривает.

При этом врач обратила внимание, что у молодежи «высокая информированность по анатомии, физиологии и контрацепции». «В 1990 году в России было почти 4 млн абортов, сейчас почти 400 тысяч абортов. Это говорит о том, что контрацепция вошла в жизнь. Молодые девушки делают меньше абортов», - заключила Марина Заходнова.