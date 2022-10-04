Более 200 тысяч мобилизованных прибыли в Вооружённые силы РФ

13:22, 04 октября 2022, ПАИ

Более 200 тысяч человек прибыли в Вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек», - приводит слова Шойгу РИА Новости.

Он отметил, что ответственным должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, а также назначить на воинские должности.

«Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», - отметил глава военного ведомства.

По его словам, военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания и вместе с уже задействованными в СВО подразделениями.

«В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания», - цитирует Шойгу «Интерфакс».

Он потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом «в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом».

«Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», - заключил министр обороны.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.