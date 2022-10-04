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Политика

Борис Елкин стал лидером медиарейтинга среди глав столиц регионов СЗФО

Глава администрации Пскова Борис Елкин стал лидером медиарейтинга среди мэров Северо-Западного федерального округа за сентябрь. Об этом сообщает компания-составитель рейтинга «Медиалогия».

СМИ сообщали о следующих событиях с участием главы администрации города: Борис Елкин рассказал об итогах выборов и актуальных задачах властей города в эфире радиопрограммы. Также в радиоинтервью он сообщил о ремонте трех мостов в городе. Борис Елкин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников приняли участие в благоустройстве парка возле улицы Никольской. Помимо этого, Борис Елкин сообщил, что отопительный сезон в Пскове начинается раньше запланированных дат. 

На втором месте рейтинга Сергей Воропанов (Вологда), на третьем - Владимир Любарский (Петрозаводск). 

«Новичком» рейтинга в сентябре стал Александр Гончаренко, избранный на пост председателя городской думы Пскова. В СМИ, в частности, сообщалось, что Александр Гончаренко подписал постановление о создании комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы Пскова.

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