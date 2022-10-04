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Общество

Первый слой асфальта на улице Новаторов в Пскове уложат в этом году

Подрядчик начал срезать старый асфальт на улице Новаторов в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города в своем телеграм-канале.

«Как и планировали, приступили к работам в этом году, хотя контракт трехгодичный. Учитывая прогнозируемое потепление, в планах уложить первый слой асфальта в этом сезоне», - написал он.

 

По его словам, весной ремонт будет продолжен. Всего в порядок приведут более 4 км дорог. Помимо улицы Новаторов покрытие обновят на улицах Евлентьева и Индустриальной (от Новаторов до Литейной). Предстоит также поменять бортовой камень, люки, отремонтировать тротуары, укрепить обочины и сделать газоны. Также на дорогах появится разметка и знаки. Срок окончания всех работ – 24 мая 2024 года.

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