19-летний житель Опочки обвиняется в даче ложных показаний в суде

15:27, 04 октября 2022, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 19-летнего жителя Опочки. Молодой человек обвиняется в даче ложных показаний в качестве свидетеля в суде, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в январе 2022 года в Псковском городском суде обвиняемый, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, дал ложные показания об обстоятельствах, при которых его знакомый совершил два преступления. В ходе предварительного следствия он полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.