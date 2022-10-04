Когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году, рассказали псковичам

16:31, 04 октября 2022, ПАИ

Когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году псковичам, которые работают пять дней в неделю и получают оклад, рассказал эксперт SuperJob.

В 2023 году работающие по графику пятидневной рабочей недели будут отдыхать: с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 мая по 9 мая, с 10 июня по 12 июня, с 4 ноября по 6 ноября.

Учитывая нерабочие праздничные дни и перенесенные выходные, SuperJob назвалсамые выгодные и самые невыгодные месяцы с точки зрения отпускных выплат. Самыми выгодными месяцами будут август, октябрь и март. Чуть хуже ситация в июне, июле, сентябре, ноябре, декабре.

Используя отпуск в эти месяцы, вы не потеряете (или совсем незначительно потеряете) в деньгах по сравнению с заработной платой.

К самым невыгодным для ежегодно оплачиваемого отпуска 2023 года относятся январь, февраль, апрель, май.

«Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, потеряете в отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить зарплату. В чем логика определения выгодных и невыгодных месяцев? Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце. По закону, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней и официально установленных выходных не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. То есть, к примеру, если работник получает оклад 50 000 рублей в месяц, то эту сумму он получит и за 17 отработанных дней в январе 2023 года и за 23 отработанных дня в августе 2023-го. Но за счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной», - говорится в сообщении

Поэтому в месяце с небольшим количеством рабочих дней выгоднее продолжить работу, чтобы не потерять по итогу в доходах. А в те месяцы, где рабочих дней много, брать отпуск выгоднее.

На итоговую сумму отпускных в сравнении с заработной платой также повлияют и дни, на которые будет приходиться отпуск. Для того, чтобы точно посчитать свой доход в том или ином месяце с учетом запланированного отпуска, используйте калькулятор от SuperJob.